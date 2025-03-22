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Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

Актриса скончалась в возрасте 85 лет.
Виктория Бокий 2025-03-22 11:53:14
© Фото: Russian Look Globallookpress

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. 

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - написал Малахов в своем Telegram-канале.

Известно, что в последние годы жизни Голубкина тяжело болела. В октябре прошлого года врачи диагностировали ей злокачественное заболевание системы крови. 

Отмечается, что в последние месяцы актриса стремительно теряла вес и уже не вставала с постели. 

Родилась будущая народная артистка РСФСР 9 марта 1940 года в Москве. В 1962 году состоялся ее дебют в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также славу и любовь зрителей ей принесли кинокартины «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».

#актриса #народная артистка РСФСР #Гусарская баллада #Лариса Голубкина
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