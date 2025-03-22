Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - написал Малахов в своем Telegram-канале.

Известно, что в последние годы жизни Голубкина тяжело болела. В октябре прошлого года врачи диагностировали ей злокачественное заболевание системы крови.

Отмечается, что в последние месяцы актриса стремительно теряла вес и уже не вставала с постели.

Родилась будущая народная артистка РСФСР 9 марта 1940 года в Москве. В 1962 году состоялся ее дебют в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также славу и любовь зрителей ей принесли кинокартины «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».