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Актер Михайлов назвал замечательной работу Голубкиной в «Гусарской балладе»

Лариса Голубкина умерла сегодня в возрасте 85 лет.
Ирина Егорова 2025-03-22 12:50:51
© Фото: Ekaterina TsvetkovaRussian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была талантливым человеком, красивой и пластичной женщиной, ярким, индивидуальным человеком, со своей судьбой и характером, рассказал «Звезде» советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов.

«Ее талант - это дар природы. Все работы ее замечательные - и в "Освобождении", и в "Гусарской балладе". Никогда не опускалась до низкопробных ролей. Это тоже факт, характеризующий талант человека. Конечно, кроме сожаления, ничего нет, очень жаль, что уходят такие люди», - поделился эмоциями актер.

По его словам, ее муж Андрей Миронов обратил на нее внимание - два талантливых человека образовали удивительный тандем, родили замечательных детей и «это говорит само за себя». 

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, вторая жена Андрея Миронова умерла сегодня в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов. Последние годы жизни она боролась с тяжелой болезнью - раком. За несколько месяцев до смерти она уже не вставала с постели и стремительно теряла вес.

Дебютной картиной Голубкиной стала «Гусарская баллада» режиссера Эльдара Рязанова. Также славу ей принесли кинокартины «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».

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