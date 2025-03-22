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Эрдоган: попытки оказать давление на политику с улицы ушли в прошлое

Президент Турции прокомментировал протесты в ходе выступления в Стамбуле.
Владимир Рубанов 2025-03-22 21:41:07
© Фото: IMAGO Turkish presidency apaim, Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал акции протеста в стране из-за задержания мэра Стамбула. Он заявил, что попытки оказать давление на власть и «определить политику на улице» остались в прошлом, сообщает РИА Новости.

Эрдоган заявил, что уличные протесты левых, маргиналов и вандалов уходят в прошлое. По его словам, политика и правосудие не определяются «уличным террором». Эти заявления турецкий лидер сделал в ходе выступления в Стамбуле.

Ранее оппозиционная Народно-республиканская партия Турции призвала к акции протеста в поддержку задержанного Экрема Имамоглу. Губернаторство Стамбула продлило запрет на протесты до 27 марта. Такие же запреты действуют в Анкаре и Измире.

Мэр Стамбула был задержан по делу о коррупции, взятках и содействии террористической деятельности. Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористами и подверг критике метод своего задержания, передает телеканал A Haber.

В субботу политик в течение пяти часов давал показания. Сообщалось, что его, а также больше 90 других задержанных привезли в Дворец правосудия для дачи показаний перед генпрокурором.

В Турции со дня задержания Имамоглу проходят массовые акции протеста. Полиция сообщила, что накануне было задержано более 300 протестующих.

#Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #митинги #стамбул #Задержание #акции протеста #Экрем Имамоглу
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