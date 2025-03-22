Мэра Стамбула привезли во Дворец правосудия для дачи показаний

Полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия для дачи показаний перед прокурором. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, вместе с Имамоглу туда привезли еще 91 подозреваемого. В соответствии с принятой процедурой, эти люди должны дать показания прокурору. Он примет решение о передаче материалов дела в суд, который изберет дальнейшую меру пресечения.

Накануне сообщалось, что Имамоглу давал показания в течение трех часов и в субботу вечером должен предстать перед судом.

Власти Стамбула объявили, что некоторые дороги в городе будут закрыты для движения с 16:00 субботы до 8 утра воскресенья.

На предыдущем допросе Имамоглу не признал себя виновным, сообщали ранее оппозиционные СМИ. Мэра Стамбула обвиняют во взяточничестве и в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Имамоглу считается одним из главных противников президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Задержание мэра Стамбула вызвало массовые протесты в Турции. В Анкаре, Анталье, Стамбуле, Измире и еще пяти городах страны накануне вечером полицейские задержали 343 участника митингов.