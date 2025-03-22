МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэра Стамбула привезли во Дворец правосудия для дачи показаний

Имамоглу и еще 91 подозреваемый должны дать показания прокурору.
Владимир Рубанов 2025-03-22 19:09:08
© Фото: Zakariya Yahya Keystone Press Agency, Global Look Press

Полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия для дачи показаний перед прокурором. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, вместе с Имамоглу туда привезли еще 91 подозреваемого. В соответствии с принятой процедурой, эти люди должны дать показания прокурору. Он примет решение о передаче материалов дела в суд, который изберет дальнейшую меру пресечения.

Накануне сообщалось, что Имамоглу давал показания в течение трех часов и в субботу вечером должен предстать перед судом.

Власти Стамбула объявили, что некоторые дороги в городе будут закрыты для движения с 16:00 субботы до 8 утра воскресенья.

На предыдущем допросе Имамоглу не признал себя виновным, сообщали ранее оппозиционные СМИ. Мэра Стамбула обвиняют во взяточничестве и в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Имамоглу считается одним из главных противников президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Задержание мэра Стамбула вызвало массовые протесты в Турции. В Анкаре, Анталье, Стамбуле, Измире и еще пяти городах страны накануне вечером полицейские задержали 343 участника митингов.

#Турция #стамбул #Задержание #суд #Допрос #следствие #Экрем Имамоглу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 