Лавров заявил, что ООН до сих пор не представила список погибших в Буче

Управление ООН по правам человека по-прежнему никак не реагирует на просьбу России раскрыть имена погибших в украинской Буче. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью «Звезде».

«Мы официально затребовали информацию у Управления ООН по правам человека - у них внутри этого Управления есть «миссия по Украине», которую создали не консенсусом, ни с кем не советовались - об именах тех людей, которых там показали уже в мертвом виде. Никакой реакции нет вообще», - сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что неоднократно просил на заседаниях ООН и при общении с прессой помочь добиться какой-то информации, и даже лично просил генсека ООН Антониу Гутерриша на заседании Совета Безопасности, но все просьбы остались без ответа.



Российские политики и дипломаты подчеркивают, что события в Буче были инсценированы киевским режимом для срыва переговорного процесса. СК России возбудил уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ после провокаций украинскими властями. Киев, по версии следствия, намеренно распространил в социальных сетях видео, которое якобы доказывает уничтожение мирных жителей в Буче.



Президент России Владимир Путин отмечал, что произошедшее в украинской Буче является таким же фейком, какой был с применением химического оружия правительством Башара Асада в Сирии.