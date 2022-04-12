Путин назвал произошедшее в Буче фейком

По словам главы государства, провокация в Буче сравнима с фейком с химическим оружием в Сирии.

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Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в украинской Буче является таким же фейком, какой был с применением химического оружия правительством Башара Асада в Сирии. Такое мнение российский лидер высказал по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

«Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», - констатировал президент РФ в рамках пресс-конференции.

Вместе с тем Путин отметил, что Украина, Белоруссия и Россия - это триединый народ, и то, что происходит сейчас на Украине, является трагедией, но у России не было выбора.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продлились около трех часов. Президенты ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный.