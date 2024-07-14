Лавров поднимет вопрос о списке погибших в Буче в Совбезе ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен поднять вопрос о списках погибших в Буче на площадке Совета Безопасности ООН, где Россия будет председательствовать.

«Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже в десятый раз заданный вопрос о том, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты BBC. Позорище, когда элементарную вещь оставляют без ответа», - сказал Министр в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В числе прочего, глава российской дипломатии хотел бы услышать от западных партнеров, как продвигается расследование диверсии на газопроводах «Северный поток».

Председательство в Совбезе ООН перешло к России 1 июля 2024 года. Центральные события, как ожидается, произойдут в середине месяца и будут посвящены построению более справедливого миропорядка, урегулированию ближневосточного кризиса, а также многостороннему сотрудничеству в рамках таких организаций, как ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ. Запланированы около 20 открытых заседаний и закрытых консультаций.

Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщили, что не поддерживают никаких контактов с украинскими властями касательно списка предполагаемых «жертв» в Буче. В организации подтвердили, что Москва неоднократно запрашивала список, однако он так и не был опубликован.