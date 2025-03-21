Носовую часть танкера «Волгонефть-239» поднимут из воды в июне

Заключен контракт на удаление носовой части танкера «Волгонефть-239» из воды. Она находится в 12 километрах от берега. По плану, завершить работы планируется в июне, сообщил РИА Новости представитель судовладельца компании «Волгатранснефть».

«Компания в рамках заключенного договора приступила к разработке документации и производству работ по удалению оставшейся носовой части судна, которая затонула на удалении 12 километров от берега, в связи с чем работы по удалению занимают более длительное время… Планируемый срок окончания работ - июнь 2025 года», - сказал собеседник.

По его словам, компания «Волгатранснефть» совершает удаление судна за собственные средства. Они не привлекают государственное финансирование.

Ранее сообщалось, что вокруг затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» установят специальные инженерные сооружения - коффердамы. Эту меру приняли в целях утилизации мазута при особом внимании к обеспечению экологической безопасности региона.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушения танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате произошел разлив мазута, в регионе объявили об экологической катастрофе. Волонтеры сразу начали собирать замазученный грунт, после этого его отправили на переработку.