У побережья Кубани собрали более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами

На побережье Кубани собрали более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В ликвидации мазута участвовали добровольцы, сотрудники муниципальных администраций, спасательные службы и МЧС.

«Благодарен за это добровольцам, сотрудникам муниципальных администраций, спасательных служб и МЧС. Их усилиями с побережья собрано и вывезено всего более 129 тысяч тонн песка с нефтепродуктами», — написал он в своем Telegram-канале.

В частности, сегодня в сборе были задействованы 6,8 тысяч человек и 650 единиц техники. Работы по ликвидации ЧС в Анапе и Темрюкском районе не останавливаются, подчеркнул он.

Ранее мазутные пятна достигли побережья Евпатории на западе Крыма. Коммунальные службы сразу приступили к устранению загрязненных участков и ликвидации последствий выбросов.

Напомним, что в декабре 2024 года произошла авария в Керченском проливе – потерпели крушение два танкера, перевозившие нефтепродукты. В результате этого большой объем топлива вылился в Черное море.