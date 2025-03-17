Пентагон: США применят «подавляющую смертоносную силу» в Йемене

США будут использовать «подавляющую смертоносную силу» для достижения своих целей в Йемене, заявили в пресс-службе Пентагона.

«Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем своих целей», - сказал помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл на брифинге.

Тем самым Вашингтон реализует свою политику «мира посредством силы», добавил Парнелл. Целью операции он назвал прекращение нападений хуситов на американские корабли в Красном море и обеспечение безопасности американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился начать военную операцию против йеменского движения «Ансар Аллах» - в Госдепе его участников назвали пиратами и «постоянной угрозой» в Красном море.

К данному моменту американские власти уже отчитались о ликвидации нескольких «ключевых лидеров» хуситов. В Йемене заявили о более 50 жертвах американских ударов.