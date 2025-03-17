МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон: США применят «подавляющую смертоносную силу» в Йемене

Вашингтон будет применять подобную силу до тех пор, пока не достигнет всех своих целей в регионе, сообщили в Пентагоне.
Елизавета Кондрикова 2025-03-17 22:50:57
© Фото: Osamah Yahya, dpa Globallookpress

США будут использовать «подавляющую смертоносную силу» для достижения своих целей в Йемене, заявили в пресс-службе Пентагона.

«Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем своих целей», - сказал помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл на брифинге.

Тем самым Вашингтон реализует свою политику «мира посредством силы», добавил Парнелл. Целью операции он назвал прекращение нападений хуситов на американские корабли в Красном море и обеспечение безопасности американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился начать военную операцию против йеменского движения «Ансар Аллах» - в Госдепе его участников назвали пиратами и «постоянной угрозой» в Красном море.

К данному моменту американские власти уже отчитались о ликвидации нескольких «ключевых лидеров» хуситов. В Йемене заявили о более 50 жертвах американских ударов.

#сша #Пентагон #Йемен #Хуситы #Ансар Аллах
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 