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В Госдепе США назвали йеменских хуситов пиратами

В Вашингтоне пообещали положить конец угрозам со стороны движения «Ансар Аллах».
Сергей Лебедев 2025-03-17 17:12:40
© Фото: Osamah Yahya, dpa, Global Look Press

Соединенные Штаты считают йеменских хуситов источником постоянной угрозы в Красном море и пиратами. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.

«Это пираты, контролирующие часть мира, которая затрагивает всех нас, и это закончится, и мы поможем этому закончиться», - сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился начать военную операцию против движения «Ансар Аллах», которое удерживает власть на севере Йемена. Помощник американского лидера Майк Уолтц уже отчитался об уничтожении нескольких «ключевых лидеров» хуситов.

В беседе с телеканалом «Звезда» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что США ударами по Йемену хотят поддержать Саудовскую Аравию.

#сша #Йемен #Хуситы #удары #Тэмми Брюс
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