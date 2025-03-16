Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил об уничтожении нескольких «ключевых лидеров» хуситов в результате американских атак. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Мы нанесли удар по руководству хуситов, уничтожив несколько ключевых лидеров прошлой ночью, их инфраструктуру, их снаряды», - заявил Уолтц.

Напомним, в субботу 15 марта американский президент Дональд Трамп приказал ВС США начать военные действия против движения «Ансар Аллах» в Йемене. Он обвинил хуситов в нападении на американские военные корабли в Красном море. На данный момент известно о 31 погибшем в результате ударов США по Йемену, не менее 101 человека пострадали.

В воскресенье 16 марта состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Одной из тем стало решение Трампа ударить по хуситам. Лавров призвал немедленно прекратить применение силы и найти решение проблемы через политический диалог.