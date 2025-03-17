Число жертв американских ударов по Йемену возросло до 53 человек

Число жертв американских ударов по Йемену возросло до 53, не менее 98 человек получили ранения. Такие данные приводит Минздрав хуситов.

«Число погибших составило 53, из них пятеро детей и две женщины. Число раненых достигло 98-ми, среди них девять детей и девять женщин», - написал в соцсети Х представитель Минздрава хуситов Анис аль-Асбахи.

Напомним, накануне вечером президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону начать военные действия против хуситов в Йемене. Свои действия глава Белого дома объяснил борьбой с пиратством хуситов.

Он отметил, что четыре месяца назад проходившее через Аденский залив американское торговое судно свыше десяти раз подвергалось атаке со стороны пиратов. По мнению Трампа, подобные нападения спонсирует Иран.

Пятого марта хуситы сообщили, что сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9, пролетавший в северной части Йемена.

Кроме того, силы хуситов атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море. Для этого повстанцы применили 18 баллистических и крылатых ракет, а также ударные беспилотники.