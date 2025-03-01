Маск призвал провести проверку потраченных на Украину миллиардов

В США призвали провести проверку выделенных Украине миллиардов долларов в качестве военной помощи. С таким предложением выступил владелец нескольких крупных компаний, среди которых соцсеть X.com, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

«Пришло время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, отправленных на Украину», - написал он на своей странице в социальной сети.

Миллиардер Маск не раз критиковал Зеленского и отправку киевскому режиму средства и вооружение.

В декабре 2024 года он назвал военную помощь Киеву худшим решением США, комментируя заявление бывшего госсекретаря Энтони Блинкена о потраченных более 100 миллиардов на Украину.

Тогда же Маск сказал, что Зеленский - чемпион «величайшего ограбления» американского государства.