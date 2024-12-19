Белый дом израсходовал более 100$ млрд на поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты отдали более 100 миллиардов долларов на военную помощь Киеву.

Он отметил, что большая часть суммы потрачена на развитие военно-промышленного комплекса на территории Украины.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Белый дом предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для артиллерии, а также оборудование для защиты от химического и биологического оружия