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Белый дом израсходовал более 100$ млрд на поддержку Украины

Госсекретарь США отметил, что большая часть суммы потрачена на военно-промышленный комплекс Украины.
Таисия Кваша 2024-12-19 03:42:28
© Фото: defense.gov

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты отдали более 100 миллиардов долларов на военную помощь Киеву.

Он отметил, что большая часть суммы потрачена на развитие военно-промышленного комплекса на территории Украины.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Белый дом предоставит киевскому режиму очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для артиллерии, а также оборудование для защиты от химического и биологического оружия

#в стране и мире #Украина #сша #Энтони Блинкен #впк украины #военная помощь украине
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