Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США

Американский предприниматель Илон Маск назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «чемпионом всех времен». Таким образом миллиардер прокомментировал сообщение о выделении США помощи для Киева.

«Чемпион всех времен», - цитирует RT предпринимателя.

Также Илон Маск отметил, что Зеленский совершил «одно из величайших денежных ограблений» Соединенных Штатов.

Ранее нынешний американский президент Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Украине. В заявлении главы Белого дома говорится, что американское оборонное ведомство находится «в процессе передачи» Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.