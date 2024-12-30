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Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США

По словам Илона Маска, Зеленский совершил «одно из величайших денежных ограблений» Соединенных Штатов.
Игнат Далакян 2024-12-30 19:03:22
© Фото: Yolanda Ruiz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «чемпионом всех времен». Таким образом миллиардер прокомментировал сообщение о выделении США помощи для Киева.

«Чемпион всех времен», - цитирует RT предпринимателя.

Также Илон Маск отметил, что Зеленский совершил «одно из величайших денежных ограблений» Соединенных Штатов.

Ранее нынешний американский президент Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Украине. В заявлении главы Белого дома говорится, что американское оборонное ведомство находится «в процессе передачи» Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

#в стране и мире #сша #Владимир Зеленский #илон маск #ограбление #грабитель
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