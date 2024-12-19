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Маск назвал военную помощь Киеву худшим решением США

Американский миллиардер ответил на пост в X о спорных решениях администрации Белого дома.
Таисия Кваша 2024-12-19 04:21:54
© Фото: www.imago-images.de Globallookpress

Американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск раскритиковал одно из решений США по военной помощи Украине.

Он ответил на пост одного из известных общественных деятелей Джози Глаба в социальной сети X о спорных решениях Белого дома, в котором числится военная поддержка Киева на сумму 60 миллионов долларов.

«Один из худших законопроектов в истории», - ответил Маск.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Белого дома потратила более 100 миллиардов долларов на военную помощь Киеву. Он отметил, что большая часть суммы потрачена на военно-промышленный комплекс Украины.

#в стране и мире #сша #Белый дом #илон маск #военная помощь украине
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