Украинский лидер Владимир Зеленский показал свое истинное лицо на прошедшей в Вашингтоне встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со «Звездой».

Она отметила, что западные СМИ ранее поддерживали украинского лидера, создавая фейки о «борце за свободу». Но после случившегося они получили возможность описать вещи так, как они есть на самом деле.

«Самое важное то, что у людей появилась возможность открыто сказать об этом. Все те, кто на протяжении последних лет пытался сказать правду на Западе о том, что нет никакого борца за демократию, а есть просто "опузыревший" от западных аплодисментов и денег диктатор, подвергались гонению и угрозам», - добавила дипломат.

Захарова также отметила, что случившееся в США можно сравнить с сюжетом сказки Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля», которая стала явью.

«Великий писатель изобразил то, что часто случается с людьми, которые, с одной стороны, видят реальность, но с другой боятся об этом говорить. Вот именно эта история повторилась в 2025 году», - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча между Трампом и Зеленским, которая обернулась словесной перепалкой. Украинский лидер отказался извиняться перед президентом США за случившееся.