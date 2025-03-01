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Захарова: мир увидел истинное лицо «опузыревшего» диктатора Зеленского

Официальный представитель МИД РФ сравнила визит главы киевского режима в Белый дом со сказкой Андерсена «Новое платье короля».
Глеб Владовский 2025-03-01 14:45:01
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Украинский лидер Владимир Зеленский показал свое истинное лицо на прошедшей в Вашингтоне встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со «Звездой».

Она отметила, что западные СМИ ранее поддерживали украинского лидера, создавая фейки о «борце за свободу». Но после случившегося они получили возможность описать вещи так, как они есть на самом деле.

«Самое важное то, что у людей появилась возможность открыто сказать об этом. Все те, кто на протяжении последних лет пытался сказать правду на Западе о том, что нет никакого борца за демократию, а есть просто "опузыревший" от западных аплодисментов и денег диктатор, подвергались гонению и угрозам», - добавила дипломат.

Захарова также отметила, что случившееся в США можно сравнить с сюжетом сказки Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля», которая стала явью.

«Великий писатель изобразил то, что часто случается с людьми, которые, с одной стороны, видят реальность, но с другой боятся об этом говорить. Вот именно эта история повторилась в 2025 году», - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча между Трампом и Зеленским, которая обернулась словесной перепалкой. Украинский лидер отказался извиняться перед президентом США за случившееся.

#сша #Мария Захарова #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #разоблачение #перепалка
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