Одна из пострадавших в результате обстрела ВСУ центра Макеевки, который произошел 8 февраля, умерла в больнице.

«Сегодня утром девушка скончалась от множественных осколочных ранений и ожогов», - заявил «Звезде» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Украинские боевики атаковали центральный район Макеевки в разгар выходного дня. Погибла молодая девушка, ранены 10 человек, включая ребенка, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Также повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей, автостанция, продуктовые магазины, остекление и фасады домов.

По словам мэра города Владислава Ключарова, ВСУ применили РСЗО HIMARS. Захарова призвала международное сообщество осудить очередной теракт ВСУ. Она заявила, что обстрел был заранее спланирован и тщательно подготовлен западными кураторами киевского режима.