Пушилин: от удара ВСУ по Макеевке погибла девушка, 10 человек ранены

В результате атаки ВСУ по Центрально-Городскому району Макеевки погибла молодая девушка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Предварительно, ранены 10 человек, включая ребенка.

По его словам, повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей.

«ВФУ выбрали разгар выходного дня для удара по центру Макеевки», - написал он в своем Telegram-канале.

Он заявил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, в домах будут заменены окна. Пушилин выразил слова соболезнования родственникам погибшей, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что ВСУ атаковали центральный район города около 15.00. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского боевики могли использовать ракеты с фугасной боевой частью -на это указывает характер разрушений.