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Захарова: к атаке ВСУ на Макеевку причастны западные кураторы Киева

Мэр города Владислав Ключаров, отметил, что ВСУ применили РСЗО HIMARS.
Ирина Егорова 2025-02-08 18:07:38
© Фото: Roman Naumov URA.RU, GlobalLookPress

ВСУ целенаправленно атаковали густонаселенный район города Макеевки ДНР, продемонстрировав нацистскую сущность, заявила «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, обстрел был заранее спланирован и тщательно подготовлен западными кураторами киевского режима.

«Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями», - отметила она.

Обстрелы свидетельствуют об «агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского, стремящегося в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», добавила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ призвала международного сообщество осудить очередной теракт ВСУ.

По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибла молодая девушка, еще 10 человек пострадали, включая ребенка. Повреждения получила автостанция, продуктовые магазины, остекление и фасады домов.

#ВСУ #МИД РФ #атака #мирные жители #осуждение #Макеевка #Киевский режим #мария захарвоа
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