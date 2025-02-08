Мэр Макеевки заявил, что ВСУ использовали HIMARS для удара по городу

ВСУ начали обстреливать Макеевку с самого утра, но одна из боевых частей ракеты достигла своей цели, заявил «Звезде» мэр города Владислав Ключаров. По его словам, ВСУ применили РСЗО HIMARS. При этом очевидно, что здесь нет военных объектов, это центральный район города, отметил глава Макеевки.

Ключаров добавил, что один человек погиб, еще три ранены. Жильцам дома предложили разместиться в пунктах временного размещения, кто-то остался пока у родственников, часть пребывает в районе автостанции.

«Идет обследование жилого фонда. Возможно, количество пострадавших увеличится», - заявил мэр.

Как только завершится осмотр квартир, жителей пригласят для обсуждения, на встрече примут решение по дальнейшим действиям, отметил он.

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер находится на месте обстрела Макеевки боевиками ВСУ. Киевский режим атаковал город в разгар выходного дня.

Значительные повреждения получила автостанция, продуктовые магазины, остекление и фасады домов. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибла молодая девушка, еще 10 человек пострадали, включая ребенка.