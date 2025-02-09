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Минфин Турции: действия США вызывают беспокойство на мировом рынке

Однако прямые риски для Турции минимальны, заявил министр.
Владимир Рубанов 2025-02-09 00:52:52
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что действия администрации Дональда Трампа вызывают значительные опасения на мировом рынке. Его слова приводит газета Hürriyet.

Из-за действий Белого дома предсказуемость и основанная на правилах торговля уходят на второй план, заявил Мехмет Шимшек. Однако прямые риски для Турции минимальны, считает он.

По словам главы Минфина за последние 20 лет торговый дефицит Турции с США составил 78 миллиардов долларов в пользу Соединенных Штатов.

У Анкары нет соглашения о свободной торговле с Америкой, а налоги для турецких товаров уже высоки. Поэтому незачем облагать их дополнительной пошлиной, заявил министр. По его словам, для страны могут возникнуть косвенные последствия от введения тарифов США.

Министр подчеркнул наличие «хороших отношений с новой администрацией США» и выразил уверенность, что американцы не применят протекционистские меры против Турции.

Трамп подписал указы о введении пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики, кроме канадских энергоресурсов, на которые ставка должна была составить 10%. После переговоров с лидерами обеих стран американский президент предоставил 30-дневную отсрочку на введение тарифов.

Пошлины на китайские товары введены в размере 10% сверх существующих. Китай ответил на это 10-процентной пошлиной на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентной - на уголь и сжиженный природный газ из США.

Кроме того, Пекин ввел меры экспортного контроля на поставку в Соединенные Штаты материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений и молибден.

#Китай #сша #Дональд Трамп #Турция #мексика #Канада #торговые войны #пошлины #товары
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