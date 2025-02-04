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Китай ввел пошлины на нефть, СПГ и уголь из США в ответ на санкции

Ответные меры КНР решила ввести после 10-процентных пошлин на китайские товары.
Ирина Егорова 2025-02-04 17:59:33
© Фото: Guenter Fischer, imageBROKER.com, Globallookpress

Китай в ответ на введенные Трампом тарифы ввел 10-процентные пошлины на американскую нефть, сельхозтехнику и 15-процентные пошлины на уголь и СПГ. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Об ответных мерах Китай объявил после решения Белого дома о введении 10-процентных пошлин на всю китайскую продукцию. Тем самым Вашингтон и Пекин развязали торговую войну.

Ранее Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию в ответ на американские тарифы для защиты своих экономических интересов. В Министерстве коммерции КНР односторонние действия США нарушают нормы ВТО и усугубляют проблемы, нанося значительный урон двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству. 

США объявили о введении с 4 февраля 25%-ных пошлин на товары из Канады и Мексики, для Китая размер пошлин составит 10%. В ответ Канада ввела встречные пошлины на ряд товаров американского производства, включая соки, овощи, фрукты, одежду, обувь и бытовую технику. 

#Китай #Экономика #сша #санкции #пошлины #товары
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