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С 4 февраля США введут пошлины в размере 25% на канадские товары

Предполагается, что тарифы будут действовать, пока Трамп не убедится, что Канада делает все необходимое для прекращения поставок фентанила в США.
Анастасия Бобылева 2025-02-02 01:22:44
© Фото: Rob Gurdebeke Keystone Press Agency Globallookpress

С 4 февраля в США введут пошлины в размере 25% на экспорт всех товаров из Канады. Об этом сообщил телеканал СВС, ссылаясь на источник в канадском правительстве.

Уточняется, что тарифы будут действовать, пока американский президент Дональд Трамп не увидит, что Канада делает все необходимое для борьбы с поставками фентанила в США.

Обещание ввести пошлины в размере 25% на товары  из Канады, Китая и Мексики Трамп дал еще до инаугурации. Он призвал Оттаву решить проблему с проникновением в США через границу нелегальных мигрантов и опиоидов, однако министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предупредила, что за введение тарифов Вашингтон получит ответ. Она также подчеркнула, что через Канаду в США поступает не так уж много нелегалов и лишь небольшая часть фентанила - всего 1%.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Канада #пошлины
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