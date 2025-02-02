С 4 февраля США введут пошлины в размере 25% на канадские товары

С 4 февраля в США введут пошлины в размере 25% на экспорт всех товаров из Канады. Об этом сообщил телеканал СВС, ссылаясь на источник в канадском правительстве.

Уточняется, что тарифы будут действовать, пока американский президент Дональд Трамп не увидит, что Канада делает все необходимое для борьбы с поставками фентанила в США.

Обещание ввести пошлины в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики Трамп дал еще до инаугурации. Он призвал Оттаву решить проблему с проникновением в США через границу нелегальных мигрантов и опиоидов, однако министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предупредила, что за введение тарифов Вашингтон получит ответ. Она также подчеркнула, что через Канаду в США поступает не так уж много нелегалов и лишь небольшая часть фентанила - всего 1%.