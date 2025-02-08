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Трамп пообещал устроить «хирургические» чистки в ФБР

Глава государства заявил, что уволит некоторых агентов, которые участвовали в расследовании нападения на Капитолий США 6 января 2021 года.
Владимир Рубанов 2025-02-08 03:35:48
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация США «хирургически» произведет чистки в ФБР, сообщает Life. Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

«Есть ряд коррумпированных агентов, <...> они покинут ФБР. Это будет сделано быстро и очень хирургически», - заверил Трамп

Глава государства заявил, что уволит некоторых агентов ФБР, которые участвовали в расследовании нападения на Капитолий США 6 января 2021 года. Он не сообщил никаких подробностей о том, сколько агентов будут уволены и когда.

По словам Трампа, репутация ФБР была почти полностью разрушена за последние четыре года. Он подверг часть персонала этой спецслужбы критике.

В ФБР опасаются, что Трамп уволит сотрудников группы по расследованию НЛО, писала ранее Politico. Некоторые из агентов этой группы участвовали в деле о штурме Капитолия.

Ранее сотрудники ФБР подали коллективный иск в суд, оспаривая передачу их данных по запросу Минюста. Этот запрос был тоже связан с расследованием дела 6 января. Истцы считают, что их могут уволить.

В нападении на Капитолий участвовали сторонники Трампа, которые были не согласны с результатами выборов в ноябре 2020 года. Придя к власти второй раз, президент помиловал 1,5 тысячи осужденных участников тех событий.

#увольнение #сша #расследование #Дональд Трамп #ФБР #Капитолий #НЛО #Агенты #штурм Капитолия США
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