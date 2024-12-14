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США не смогли установить происхождение дронов в небе Нью-Джерси

В ФБР заявили, что понимают обеспокоенность общественности, но назвали ее реакцию на таинственные дроны чрезмерной.
Елизавета Кондрикова 2024-12-14 23:32:02
© Фото: Christoph Reichwein, dpa Globallookpress

Американские власти пока не выяснили происхождение таинственных дронов, ранее замеченных в небе над Нью-Джерси, заявил представитель ФБР. Доказательств того, что они представляют угрозу для общества, также нет.

«Мы делаем все возможное, чтобы выяснить источник этих наблюдений, но пока конкретной информации нет. Мы понимаем обеспокоенность людей и сами разделяем ее, ведь я, как и многие, живу в Нью-Джерси. Однако считаем, что реакция немного чрезмерная», - цитирует РИА Новости его заявление.

Чиновник также не смог сказать, находились ли дроны в непосредственной близости от военных или других важных для безопасности страны объектов. В ФБР добавили, что будут продолжать расследование с целью определить природу загадочных беспилотников.

Напомним, на этой неделе в небе над Нью-Джерси стали замечать таинственные беспилотники, превышающие размеры любительских. По данным СМИ, в штате находится военный объект. Ситуацию прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, который заявил, что появление подобных дронов не может происходить без ведома властей страны.

#сша #расследование #дроны #ФБР #нью-джерси
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