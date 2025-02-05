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Агенты ФБР подали иск против Минюста из-за дела о штурме Капитолия

Бюро предоставило министерству юстиции данные тысяч сотрудников, которые расследовали беспорядки.
Владимир Рубанов 2025-02-05 04:13:36
© Фото: Valerie Plesch dpa, Global Look Press

Сотрудники ФБР подали иск против Минюста США после того как Бюро предоставило министерству юстиции данные тысяч сотрудников, которые расследовали беспорядки в Капитолии США 6 января 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Иск был подан несколькими анонимными сотрудниками ФБР в качестве коллективной жалобы. Истцы утверждают, что нарушены их права, гарантированные Конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни.

Требования Минюста вызвали смятение среди сотрудников ФБР, которые опасаются, что оно направлено на составление списка сотрудников, подлежащих увольнению.

По словам источников, Минюст получил данные более чем 5 тысяч сотрудников, включая номера удостоверений личности, должности и их роль в расследованиях 6 января, но не их имена. Всего в ФБР более 13 тысяч агентов и 38 тысяч сотрудников.

В иске указано, что создание списков тех, кто вызвал неудовольствие Трампа, является ответным действием и служит для запугивания агентов ФБР и других сотрудников, чтобы они не сообщали о будущих преступлениях Трампа и его агентов.

В прошлом месяце министерство юстиции уволило более дюжины чиновников, которые работали над федеральными уголовными расследованиями в отношении Трампа.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание конгресса, пытаясь помешать утверждению результатов выборов президента в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.

#сша #расследование #Дональд Трамп #конгресс США #ФБР #штурм капитолия #Минюст США
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