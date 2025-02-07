В Госдуме назвали два предлога НАТО для наращивания присутствия на Балтике

Российские суда в Балтийском море необходимо сопровождать, особенно те, что участвуют в снабжении Калининградской области. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник.

«Основным для снабжения области является морской путь. Есть большой порт Санкт-Петербург и Усть-Луга, и как раз оттуда происходит снабжение региона. Пароходные линии от 8 до 14 судов работают. Но некоторое время назад президент Латвии назвал нарушение морских коммуникаций в Калининград основной задачей Прибалтики, и они это прекрасно понимают», - рассказал Колесник.

Под предлогом защиты морской инфраструктуры Евросоюза и борьбы с так называемым теневым флотом России, страны НАТО постепенно наращивают военное присутствие на Балтике, напомнил он.

«Мы относились к этому легко, пока не зашли порядка десятка крупных судов НАТО в Клайпеду, чтобы обеспечивать безопасность кабелей. Нужно иметь сопровождение и отслеживать каждое судно. Не забывайте, что наши корабли под российским флагом и по закону обладают экстерриториальностью. То есть заход на них без разрешения капитана является нарушением госграницы», - отметил собеседник «Звезды».

Накануне помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать силы нашей страны на Балтике. В стремлении ослабить Россию Запад готов идти даже на террористические меры, сказал он.

В качестве примера Патрушев привел захват судна Eagle S. Подобные действия негативно влияют на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок, а также разрушают глобальную систему морского торгового судоходства.