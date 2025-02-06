Посол Токовинин: Россия примет меры в ответ на операцию НАТО на Балтике

Российские власти примут все необходимые меры в ответ на запланированную руководством НАТО операцию по патрулированию подводных коммуникаций в Балтийском море. Об этом сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

«Недавно, в январе, было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский часовой", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

О новой миссии Североатлантического альянса «Балтийский часовой» было объявлено ранее на саммите блока в Хельсинки. Инициатива призвана защитить подводную инфраструктуру на Балтике. Согласно заявлению командования НАТО, миссия объявляется бессрочной.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует увеличить флотилию своих кораблей, собравшихся в Балтийском море у берегов Эстонии.

Формальной причиной для возросшей активности альянса стал инцидент в конце декабря прошлого года. На дне Финского залива между Эстонией и Финляндией получил повреждения один из кабелей, который является ключевым в энергетической взаимосвязи двух стран. Прибалты бездоказательно обвинили в произошедшем Россию. Более того, эстонские власти пригрозили применять силу против иностранных кораблей в случае повторных угроз.