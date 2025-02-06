Патрушев заявил, что НАТО хочет парализовать порты РФ на Балтике

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать РФ на Балтике. Он сделал это в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности речного и морского судоходства, которое прошло в Нижнем Новгороде.

«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», - сказал Патрушев.

Он напомнил, что в стремлении ослабить Россию Запад готов даже на террористические меры. В качестве примера он привел, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике.

Николай Патрушев отметил, что это негативно влияет на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок и разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.