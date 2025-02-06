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Патрушев заявил, что НАТО хочет парализовать порты РФ на Балтике

Николай Патрушев отметил, что Запад использует в том числе террористические методы, включая пиратский захват судна Eagle S.
Тимур Шерзад 2025-02-06 17:25:51
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать РФ на Балтике. Он сделал это в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности речного и морского судоходства, которое прошло в Нижнем Новгороде. 

«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», - сказал Патрушев.

Он напомнил, что в стремлении ослабить Россию Запад готов даже на террористические меры. В качестве примера он привел, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике.

Николай Патрушев отметил, что это негативно влияет на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок и разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.

 

#в стране и мире #Ленинградская область #Калининградская область #Балтика #николай патрушев
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