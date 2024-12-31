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Семерым морякам танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии

Членов экипажа судна подозревают в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией.
Глеб Владовский 2024-12-31 22:09:30
© Фото: IMAGO Vesa Moilanen Globallookpress

Власти Финляндии запретили семи морякам танкера Eagle S покидать страну. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные местной полиции.

Уточняется, что запрет действует в рамках расследования дела о повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.

«Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд», - цитирует заявление полиции агентство.

Подчеркивается, что эта мера направлена на недопущения срыва расследования.

Напомним, что 25 декабря между Финляндией и Эстонией отключилась линия электропередачи EstLink 2. Полиция Финляндии предполагает что танкер Eagle S, который якобы причастен к транспортировке российских энергоресурсов, мог его повредить.

#в стране и мире #эстония #Финляндия #танкер #Моряки #запрет на выезд #Eagle S
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