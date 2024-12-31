Семерым морякам танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии

Власти Финляндии запретили семи морякам танкера Eagle S покидать страну. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные местной полиции.

Уточняется, что запрет действует в рамках расследования дела о повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.

«Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд», - цитирует заявление полиции агентство.

Подчеркивается, что эта мера направлена на недопущения срыва расследования.

Напомним, что 25 декабря между Финляндией и Эстонией отключилась линия электропередачи EstLink 2. Полиция Финляндии предполагает что танкер Eagle S, который якобы причастен к транспортировке российских энергоресурсов, мог его повредить.