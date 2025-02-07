Так сейчас выглядит с высоты птичьего полета Дзержинск, переименованный Киевом в Торецк. ВСУ превратили город в крепость. Боевики цеплялись за каждый пригород, а потом за каждую улицу. На роль крепости он действительно подошел идеально. В Дзержинске большое количество шахт в городе и в пригородах, промзоны, терриконы и высотная застройка в центре площадью около 6 километров. Российские группировки «Центр» и «Юг» - и регулярные подразделения Минобороны, и добровольцы - пробивались с востока и юго-востока.

Группировка ВСУ в Дзержинске была большой угрозой для Горловки - третьего по величине города в ДНР после Донецка и Мариуполя. От Дзержинска до него всего 15 километров. Боевики регулярно били по Горловке из артиллерии. По сути, для этого города Дзержинск был как для Донецка когда-то - Авдеевка.

Штурм Дзержинска начался в начале лета прошлого года. Добровольцы из бригады «Ветераны» повторили тактический прием, который применили еще в Авдеевке - пробрались по заброшенному тоннелю в тыл противника в пригороде Дзержинска - Пивничном. Захватили передовой опорник.

Затем началась битва за Нью-Йорк - так Киев переназвал поселок Новгородское в 2021 году. За этот населенный пункт ВСУ цеплялись крепко. Сюда были переброшены неонацисты из запрещенного в России «Азова»*. Даже пошли было в контрнаступление, но не вышло. Наши Нью-Йорк взяли. Начались бои за сам Дзержинск. Они шли несколько месяцев. Сегодня Минобороны России заявило, что город полностью зачищен.

«Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов», - говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 109-го полка с освобождением еще одного населенного пункта - Дружба. Он находится северо-восточнее Дзержинска. Контроль над ним позволит нашим войскам обезопасить фланг во время дальнейшего наступления на Константиновку.

Дзержинск и пригород были напичкан западной техникой. Вот кадры уничтожения канадского бронеавтомобиля Roshel Senator. В рядах группировки ВСУ было немало иностранных наемников.

«Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов Торецкой агломерации противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в том числе бригада «Азов»*, а также подразделения иностранных наемников», - сообщили в Минобороны.

Взятый в плен еще в начале января британец Хейден Уильям Дэвис, которого когда-то уволили из армии за наркотики и проблемы с психикой, жаловался на командиров киевских формирований.

«Я отошел, чтобы найти укрытие. Но в меня снова прилетела граната. Не с российской стороны. Я думаю, что ее сбросили украинцы с дрона. Хотите верьте, хотите нет. Командованию наплевать на тебя. Им все равно, они используют тебя в качестве мяса», - рассказал он.

Британский наемник - один из тех, кого Киев оставил в городе на убой, прекрасно понимая, что Дзержинск не удержать. Зеленскому было важно не расписываться в очередном поражении хотя бы до инаугурации Трампа. Британец вспоминает о преступных приказах их командиров - убивать мирных жителей.

«Я лично слышал по радио, как кому-то отдали приказ убить трех человек. Я помню, один из командиров сказал: убейте их. На другой позиции, не знаю, где точно, но я практически уверен, что там убили женщину и подростка», - говорит Хейден Уильям Дэвис.

С тактической точки зрения Дзержинск был важным логистическим центром для ВСУ и серьезным опорным пунктом. Его освобождение открывает для российских войск дорогу на Константиновку. А это уже агломерация Краматорск - Славянск - символы когда-то вспыхнувшего сопротивления Донбасса.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.