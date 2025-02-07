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МО РФ: ВСУ потеряли в боях за Дзержинск более 26 тысяч боевиков

Российское оборонное ведомство отметило, что противник терял в среднем около 200 военнослужащих в сутки убитыми и ранеными.
2025-02-07 18:00:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что враг потерял в боях за город Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих. 

«Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тыс. военнослужащих», - говорится в сообщении. 

При этом отмечено, что неприятель в сутки терял убитыми и ранеными около 200 боевиков. Российские войска уничтожили свыше 240 танков и других бронемашин. Враг утратил более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. 

Площадь плотной городской застройки в Дзержинске, которую удалось освободить, составила более 50 квадратных километров. Помимо этого, в ходе операции по освобождению города были освобождены 11 населенных пунктов Торецкой агломерации. Во время проведения этой операции российские войска продвинулись в глубину украинской обороны более чем на 13 километров. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что сейчас подразделения группировки войск «Центр» продолжают двигаться вперед, освобождая от боевиков остальные населенные пункты Торецкой агломерации. 

Также в МО РФ подчеркнули, что взятие Дзержинска открывает дорогу к освобождению Константиновки. Оно позволяет выйти во фланг краматорской группировки ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #спецоперация #Дзержинск #потери ВСУ
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