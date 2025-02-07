МО РФ: ВСУ потеряли в боях за Дзержинск более 26 тысяч боевиков

Минобороны России заявило, что враг потерял в боях за город Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих.

«Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тыс. военнослужащих», - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что неприятель в сутки терял убитыми и ранеными около 200 боевиков. Российские войска уничтожили свыше 240 танков и других бронемашин. Враг утратил более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Площадь плотной городской застройки в Дзержинске, которую удалось освободить, составила более 50 квадратных километров. Помимо этого, в ходе операции по освобождению города были освобождены 11 населенных пунктов Торецкой агломерации. Во время проведения этой операции российские войска продвинулись в глубину украинской обороны более чем на 13 километров.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что сейчас подразделения группировки войск «Центр» продолжают двигаться вперед, освобождая от боевиков остальные населенные пункты Торецкой агломерации.

Также в МО РФ подчеркнули, что взятие Дзержинска открывает дорогу к освобождению Константиновки. Оно позволяет выйти во фланг краматорской группировки ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.