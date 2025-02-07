Трамп подписал указ о санкциях против МУС за преследование Нетаньяху

Трамп подписал указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда. Документ вводит финансовые и визовые санкции против лиц, которые участвуют в расследованиях в отношении граждан США или их союзников, а также членов их семей.

Это ответ США на выдачу в прошлом году ордеров на арест высших должностных лиц Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Ордера были выданы по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности за военные действия Израиля в секторе Газа после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

МУС одновременно добивался арестов высших лидеров ХАМАС, включая Яхью Синвара, который позже был убит.

Обвинения в адрес Нетаньяху вызвали негативную реакцию республиканцев и демократов в Конгрессе. Ни США, ни Израиль не являются участниками МУС. Но ордера затрудняют поездки в любую из 124 стран-подписантов, которые были бы вынуждены арестовать израильских лидеров.

В то же время ряд стран, например, Польша и Франция заявляли о готовности принять Нетаньяху, несмотря на ордер, и гарантировали ему неприкосновенность.

Трамп уже вводил санкции против суда за расследование предполагаемых военных преступлений США в Афганистане. Администрация Джо Байдена позднее отменила их. Россия не признает юрисдикцию МУС.