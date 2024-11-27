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МИД Франции заявил об иммунитете Нетаньяху от ареста МУС

Париж не намерен задерживать израильского премьер-министра по ордеру Международного уголовного суда.
Сергей Лебедев 2024-11-27 22:54:35
© Фото: Rit Heize, XinHua, Global Look Press

Франция не сможет исполнить ордер Международного уголовного суда об аресте Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики, отметив, что израильский премьер-министр обладает иммунитетом главы государства, которое не ратифицировало Римский статут.

«Иммунитет распространяется на премьер-министра Нетаньяху и других соответствующих министров, и их необходимо будет принять во внимание, если МУС потребует его ареста и выдачи», - подчеркнули в МИД Франции.

Напомним, накануне сообщалось, что Биньямин Нетаньяху пытался надавить на французского президента Эммануэля Макрона, чтобы Париж не применял решение МУС о его аресте. По данным радиостанции RMC, свой гнев израильский премьер-министр выразил в ходе телефонного разговора на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа.

#Франция #мид #Израиль #эммануэль макрон #арест #международный уголовный суд #МУС #беньямин нетаньяху
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