МИД Франции заявил об иммунитете Нетаньяху от ареста МУС

Франция не сможет исполнить ордер Международного уголовного суда об аресте Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики, отметив, что израильский премьер-министр обладает иммунитетом главы государства, которое не ратифицировало Римский статут.

«Иммунитет распространяется на премьер-министра Нетаньяху и других соответствующих министров, и их необходимо будет принять во внимание, если МУС потребует его ареста и выдачи», - подчеркнули в МИД Франции.

Напомним, накануне сообщалось, что Биньямин Нетаньяху пытался надавить на французского президента Эммануэля Макрона, чтобы Париж не применял решение МУС о его аресте. По данным радиостанции RMC, свой гнев израильский премьер-министр выразил в ходе телефонного разговора на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа.