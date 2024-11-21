МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильских чиновников - премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Об этом стало известно из заявления международной организации. Как сообщается, причиной выдачи ордеров стали «предполагаемые военные преступления» в секторе Газа.

Кроме того, МУС не стал рассматривать доводы израильской стороны о несоответствии юрисдикции по ордерам на арест Нетаньяху и Галанта и отклонил их.

«Палата предварительного производства I Международного уголовного суда ("Суд") в составе по ситуации в Государстве Палестина единогласно вынесла два решения, отклоняя протесты Государства Израиль ("Израиль"), поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута ("Статут"). Она также выдала ордера на арест г-на Биньямина Нетаньяху и г-на Йоава Галанта», - заявила пресс-служба МУС.

Напомним, что в начале ноября Нетаньяху отправил в отставку Галанта с поста министра обороны Израиля, а на его место назначил главу МИД Исраэля Каца. Причиной таких действий Нетаньяху, как предполагается, могла стать позиция Йоава Галанта по израильским заложникам, споры о призывах в армию и создание комиссии по расследованию массовых убийств.

С октября 2023 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС, затем начались рейды на Западном берегу реки Иордан, где также живут палестинцы. После операция расширилась и уже охватывает территорию Ливана, Сирии и иногда Ирана.