Власти Польши разрешили Нетаньяху посетить страну, несмотря на ордер МУС

Президент Польши Анджей Дуда обратился к правительству с просьбой не арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он приедет в страну. Такое решение связано с празднованием 80-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, куда приглашен политик.

«Вчера после полудня президент обратился ко мне с просьбой обеспечить безопасное пребывание в Польше господина премьера Нетаньяху в связи с решением Международного уголовного суда», — сказал Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над этим решением работали несколько дней. Теперь Нетаньяху сможет прилететь в страну и там проигнорируют ордер МУС и обеспечат ему безопасное пребывание.

Ранее международный уголовный суд выдал ордер на арест израильских чиновников: премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Кроме того, МУС не стал рассматривать доводы израильской стороны о несоответствии юрисдикции по ордерам.

Арест Нетаньяху игнорируют не впервые. Ранее Франция также заявила, что не сможет исполнить его.