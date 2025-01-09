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Власти Польши разрешили Нетаньяху посетить страну, несмотря на ордер МУС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ради этого власти усиленно работали несколько дней.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 20:12:55
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда обратился к правительству с просьбой не арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он приедет в страну. Такое решение связано с празднованием 80-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, куда приглашен политик.

«Вчера после полудня президент обратился ко мне с просьбой обеспечить безопасное пребывание в Польше господина премьера Нетаньяху в связи с решением Международного уголовного суда», — сказал Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над этим решением работали несколько дней. Теперь Нетаньяху сможет прилететь в страну и там проигнорируют ордер МУС и обеспечат ему безопасное пребывание.

Ранее международный уголовный суд выдал ордер на арест израильских чиновников: премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Кроме того, МУС не стал рассматривать доводы израильской стороны о несоответствии юрисдикции по ордерам.

Арест Нетаньяху игнорируют не впервые. Ранее Франция также заявила, что не сможет исполнить его.

#Польша #Израиль #Анджей Дуда #нетаньяху #Биньямин Нетаньху #Дональд Туск #ордер #МУС
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