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В НАСА выразили готовность сотрудничать после смены главы «Роскосмоса»

В американском космическом агентстве сообщили, что знают о смене руководства в российской государственной космической корпорации.
Владимир Рубанов 2025-02-07 00:12:14
© Фото: NASA via Globallookpress.com

В американском космическом агентстве НАСА сообщили РИА Новости, что знают о смене руководства в российской государственной космической корпорации «Роскосмос».

В заявлении агентства подчеркивается, что НАСА продолжит сотрудничество со всеми международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов на Международной космической станции.

В четверг Кремль объявил о назначении Дмитрия Баканова новым главой «Роскосмоса». Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

Дмитрий Баканов начинал свою карьеру в компании «Спутниковая система "Гонец"». Там с 2011 года он занимал различные руководящие должности. В 2019 году Баканов был назначен директором департамента цифровой трансформации в Министерстве транспорта РФ, а с апреля 2022 года работал заместителем министра транспорта, курируя развитие информационно-коммуникационных технологий.

Предыдущий глава «Роскосмоса» Юрий Борисов покинул свой пост. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ротация произошла в целях развития корпорации без каких-либо претензий к его работе.

#космос #Юрий Борисов #роскосмос #сша #NASA #Дмитрий Песков #отставка #Назначение #Дмитрий Баканов
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