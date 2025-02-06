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В Кремле объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе

В графике Владимира Путина пока не запланированы рабочие встречи с новым руководством Роскосмоса.
Ян Брацкий 2025-02-06 13:21:02
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости, POOL

У Кремля нет претензий к бывшему руководителю Роскосмоса Юрию Борисову. Кадровые перестановки в госкорпорации проведены в целях ее динамичного развития. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация», - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в рабочем графике российского лидера пока не запланированы встречи с прежним и новым руководством Роскосмоса. Однако глава государства регулярно получает доклады о его работе.

Ранее стало известно, что президент освободил от должности главу Роскосмоса Юрия Борисова, назначив на его место Дмитрия Баканова. О Баканове известно, что ему 39 лет. Это самый молодой глава космического ведомства. До этого он занимал пост замглавы Минтранса РФ.

Кандидат экономических наук, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В 2012-2019 годах руководил единым оператором Роскосмоса по системам связи и ретрансляции.

#Борисов #роскосмос #Кремль #отставка #Баканов
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