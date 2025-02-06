Юрия Борисова освободили от должности главы Роскосмоса

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Новость об этом распространила пресс-служба Кремля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"», - говорится в тексте указа.

Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с 15 июля 2022 года. Новым генеральным директором госкорпорации назначен Дмитрий Баканов, занимавший до этого должность заместителя министра транспорта Российской Федерации.