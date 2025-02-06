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Юрия Борисова освободили от должности главы Роскосмоса

Должность гендиректора госкорпорации займет Дмитрий Баканов.
Ян Брацкий 2025-02-06 09:39:14
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Новость об этом распространила пресс-служба Кремля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"», - говорится в тексте указа.

Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с 15 июля 2022 года. Новым генеральным директором госкорпорации назначен Дмитрий Баканов, занимавший до этого должность заместителя министра транспорта Российской Федерации.

#Юрий Борисов #роскосмос #Кремль #отставка
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