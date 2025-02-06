В Минтрансе отметили значительный вклад Баканова в области цифровизации

В Минтрансе России поздравили Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос». В Министерстве отметили профессиональные достижения Баканова и пожелали ему успехов на новом поприще.

«Благодарим за эффективную многолетнюю службу в министерстве и значительный вклад в области цифровизации на транспорте, направленный на повышение эффективности деятельности транспортного комплекса страны», - сообщили «Звезде» в Минтрансе РФ.

О назначении Дмитрия Баканова на пост гендиректора Роскосмоса стало известно ранее из опубликованного Кремлем президентского указа. На этой должности он сменил Юрия Борисова.

Напомним, во время своей работы в Минтрансе РФ Дмитрий Баканов курировал вопросы инноваций и беспилотных технологий. В 2012-2019 годах он руководил единым оператором Роскосмоса по системам связи и ретрансляции.