МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минтрансе отметили значительный вклад Баканова в области цифровизации

Замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов указом президента назначен на пост гендиректора Роскосмоса.
Ян Брацкий 2025-02-06 10:54:05
© Фото: Максим Платонов, РИА Новости

В Минтрансе России поздравили Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос». В Министерстве отметили профессиональные достижения Баканова и пожелали ему успехов на новом поприще.

«Благодарим за эффективную многолетнюю службу в министерстве и значительный вклад в области цифровизации на транспорте, направленный на повышение эффективности деятельности транспортного комплекса страны», - сообщили «Звезде» в Минтрансе РФ.  

О назначении Дмитрия Баканова на пост гендиректора Роскосмоса стало известно ранее из опубликованного Кремлем президентского указа. На этой должности он сменил Юрия Борисова.

Напомним, во время своей работы в Минтрансе РФ Дмитрий Баканов курировал вопросы инноваций и беспилотных технологий. В 2012-2019 годах он руководил единым оператором Роскосмоса по системам связи и ретрансляции.

#Борисов #роскосмос #наш эксклюзив #минтранс рф #Баканов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 