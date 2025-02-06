На сайте МВД появился открытый реестр контролируемых лиц

На официальном сайте МВД России появился реестр контролируемых лиц. Доступ к нему свободный, и любой может там проверить данные иностранцев.

Для работы с базой данных необходимо внести в поисковую строку ФИО, а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи удостоверяющего личность документа. Подробнее с порядком работы реестра можно ознакомиться при помощи специальной инструкции, пишет РИА Новости.

Напомним, в России с 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении мигрантов-нелегалов. Такие лица будут вноситься в единый реестр, который предполагает ряд запретов и депортацию.

Фигуранты реестра не смогут менять место жительства, выезжать за пределы региона, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и открывать банковские счета.

Ранее стало известно, что для мигрантов существенно ужесточили процедуру получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Это сделано, чтобы исключить факт использования мигрантами фиктивных браков и отцовства ради получения легальных статусов.

Теперь получить разрешение на временное проживание в России иностранец сможет, если брак длится не менее трех лет или у пары есть общий ребенок. При этом разрешение может быть аннулировано, если брак расторгнут или иностранец лишен родительских прав.