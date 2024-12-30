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Путин обязал нелегальных мигрантов выехать из РФ до 30 апреля

Нелегальные мигранты заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, не будут депортированы из России.
Игнат Далакян 2024-12-30 18:47:39
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Иностранцы, которые находятся на территории Российской Федерации нелегально, обязаны до 30 апреля следующего года урегулировать свое правовое положение или покинуть страну самостоятельно. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что нелегалы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, не будут депортированы из страны. Однако, эта норма не будет распространяться

Согласно августовскому закону, миграционный режим высылки вводится в РФ с 5 февраля 2025 года. Он будет применяться в отношении иностранцев, которые не имеют законных оснований для пребывания в России. Все граждане этой категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения либо до урегулирования правового положения.

Обеспечивать реализацию этих мер будет Министерство внутренних дел РФ. В свою очередь, Минздрав будет обеспечивать медицинское освидетельствование указанных мигрантов, а МИД РФ будет информировать иностранные государства о мерах, предусмотренным указом. Документ вступит в силу с января 2025 года.

Ранее Государственная дума России приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания языка. Тестирование будет проводиться бесплатно в образовательных организациях перед зачислением ребенка. Новая норма вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

#мигранты #Владимир Путин #закон #указ #нелегальные мигранты
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