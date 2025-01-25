В России ужесточили получение ВНЖ и РВП на основании брака

Получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России ужесточено. Это сделано, чтобы исключить факт использования мигрантами фиктивных браков и отцовства ради получения легальных статусов.

Теперь получить разрешение на временное проживание в России вне квоты по браку иностранец сможет, если брак длиться не менее трех лет или у пары есть общий ребенок. При этом, разрешение может быть аннулировано, если брак расторгнут или иностранец лишен родительских прав, пишет ТАСС.

Кроме того, изменения коснулись закона в части воссоединения с семьей. Теперь закон продлевает до одного года обыкновенную визу для иностранного гражданина, который является близким родственников россиянина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий всех нелегалов урегулировать свое правовое положение до 30 апреля, или покинуть страну. Депортация не будет грозить тем иностранцам, которые заключили контракт с Минобороны РФ, уточняется в документе.

Миграционный режим высылки вводится в России с 5 февраля 2025 года и будет применяться в отношении иностранных граждан, не имеющих законных оснований на пребывание в России.