МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России ужесточили получение ВНЖ и РВП на основании брака

До настоящего времени в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за разрешением на временное проживание в упрощенном порядке.
Ян Брацкий 2025-01-25 00:31:05
© Фото: Ilya Moskovets URA.RU Global Look Press

Получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России ужесточено. Это сделано, чтобы исключить факт использования мигрантами фиктивных браков и отцовства ради получения легальных статусов.

Теперь получить разрешение на временное проживание в России вне квоты по браку иностранец сможет, если брак длиться не менее трех лет или у пары есть общий ребенок. При этом, разрешение может быть аннулировано, если брак расторгнут или иностранец лишен родительских прав, пишет ТАСС.

Кроме того, изменения коснулись закона в части воссоединения с семьей. Теперь закон продлевает до одного года обыкновенную визу для иностранного гражданина, который является близким родственников россиянина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий всех нелегалов урегулировать свое правовое положение до 30 апреля, или покинуть страну. Депортация не будет грозить тем иностранцам, которые заключили контракт с Минобороны РФ, уточняется в документе.

Миграционный режим высылки вводится в России с 5 февраля 2025 года и будет применяться в отношении иностранных граждан, не имеющих законных оснований на пребывание в России.

#Россия #мигранты #депортация #внж #фиктивный брак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 