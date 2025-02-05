В России появится реестр нелегальных мигрантов

В России создадут реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей. Ответственным за него будет МВД. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 5 февраля.

С этой даты начал действовать закон, устанавливающий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, которые незаконно находятся в России. Такими полномочиями наделены сотрудники полиции.

Кроме того, с 5 февраля 2025 года можно проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре через специальную форму на сайте МВД России и на портале «Госуслуги».

В реестр будут включать лиц в случае истечения срока пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора, сокращения срока временного пребывания, незаконного пересечения границы России или признания виновными в совершении преступления.

Формирование реестра будет проходить в два этапа. Сначала МВД будет включать информацию об иностранцах-нарушителях. Потом полиция обеспечит функционирование реестра и доступ к нему государственным органам и другим пользователям.

Включенным в реестр контролируемых лиц запретят изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, покупать и регистрировать недвижимость и транспорт.

Кроме того, такие иностранцы не смогут заключать брак, учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, также открывать банковский счет и осуществлять банковские операции. Их детей не будут брать в школы и детские сады.

В России нелегально находятся около 670 тысяч мигрантов, сообщил ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Более половины из них - женщины.

В декабре Владимир Путин своим указом обязал нелегальных мигрантов до 30 апреля урегулировать свое правовое положение или покинуть страну самостоятельно.