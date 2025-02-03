МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«USAID пора умереть»: почему Трамп и Маск хотят ликвидировать агентство

Маск заявил, что USAID является преступной организацией, «змеиным гнездом радикально левых марксистов». Маск выразил уверенность, что они ненавидят Америку.
Константин Коковешников 2025-02-03 20:17:06
© Фото: Jake WargaDanita Delimont, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В США ликвидируют агентство по международному развитию USAID, организацию, которая имела американские представительства более чем в ста странах мира. О начале процесса по закрытию агентства объявил Илон Маск, отвечающий в команде Трампа за эффективность работы правительства.

По словам Маска, USAID - «преступная организация», причастная к разработкам биологического оружия и финансировании террористических групп. Сам Маск удалил в своей социальной сети аккаунт агентства, а штаб-квартира Агентства, расположенная в Вашингтоне, была закрыта решением американской администрации.

Организация USAID занималась оказанием помощи в ликвидации последствий катастроф, боролась с бедностью, решала вопросы экологии и социально-экономического развития.

После заморозки программ международной помощи, которая проходила через USAID - в руководстве агентства якобы саботировали выполнение решений Трампа. А в минувшую субботу там отказалась предоставить доступ к базам данных сотрудникам из нового управления Маска. Теперь глава службы безопасности и его заместитель срочно ушли в отпуск.

По словам Захаровой, данная организация должна быть реорганизована с целью оказания помощи самим Соединенным Штатам. Агентство США по вмешательству во внутренние дела суверенных государств» пришло в упадок.

«Новая структура могла бы заняться реформированием пожарной безопасности США, продвижением естественного гендера и расследованием коррупции в предыдущих администрациях», - написала она.

На странице Илона Маск можно встретить и перепост одной из возможных схем коррупции при работе неправительственных организаций. Формально USAID считается независимой организаций. Все финансирование осуществляет Конгресс. Возможно, именно поэтому Трамп отказался от попытки включить Агентство в состав Госдепартамента.

Последние 4 года USAID руководила бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр. По данным за прошлый год, опубликованным ООН, на США приходилось до половины всей гуманитарной помощи в мире - 9 млрд долларов. Но бюджет USAID как минимум в 8 раз превышал расходы по доступу к питьевой воде и поставки продовольствия и медикаментов. Но больше всего Илон Маск взволновал американских пользователей обвинениями в причастности USAID к биологическим разработкам, например, при, создании COVID.

Об этом же до своей гибели в результате теракта говорил и начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Без USAID не было бы всех этих цветных революций и на постсоветском пространстве и в других регионах нашей планеты. Во многих странах деятельность этой структуры была запрещена, включая и РФ, где это произошло еще в 2012 году», - отметил главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Илон Маск назвал интригующими и сообщения о возможном финансировании через USAID внесенного в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма. Однако не исключено, что американское агентство по так называемой международной помощи - первая, но не единственная в списке претензий новой американской администрации. Следом на очереди за USAID может быть и федеральное казначейство.

До этого сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа приостановить финансовую помощь зарубежным странам привело к остановке военной и экономической поддержки Украины. Принятый главой государства документ влияет на финансирование программ USAID. По этой линии с февраля 2022 года было направлено свыше $7,6 млрд (745 млрд рублей) в качестве гуманитарной и развивающей помощи Украине.

#сша #Дональд Трамп #usaid #илон маск #агентство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 