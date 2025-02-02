Захарова призвала реорганизовать USAID для помощи самим США

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала приостановку работы USAID - Агентства США по международному развитию. Она отметила, что данная организация должна быть реорганизована с целью оказания помощи самим Соединенным Штатам, как она написала в своем Telegram-канале.

Она добавила, что «агентство США по вмешательству во внутренние дела суверенных государств» пришло в упадок.

«Если его решат восстанавливать, то пусть сразу переименуют в Агентство помощи себе», - сказала Захарова, комментируя невозможность входа на сайт.

По ее словам, новая структура могла бы заняться реформированием пожарной безопасности США, продвижением естественного гендера и расследованием коррупции в предыдущих администрациях.

Ранее США приостановили оказание помощи иностранным государствам, включая Украину. В Белом доме заявили, что такое решение приняли для оценки эффективности и соответствия внешней политике США.