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Трамп на 90 дней приостановил оказание помощи иностранным государствам

Решение принято для оценки эффективности и соответствия внешней политике США.
Ирина Егорова 2025-01-21 06:30:59
© Фото: Marcus Brandtdpa, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 90-дневную паузу на оказание помощи иностранным государствам до оценки эффективности и соответствия внешней политике США.

Это первый указ министерства по повышению эффективности работы правительства. Структуру возглавил миллиардер Илон Маск. Указ о создании этого министерства также подписан в понедельник в Белом доме.

В должность 47-ого главы государства Трампа вступил накануне - в Капитолии прошла инаугурация, где лидер принял присягу на собственной Библии, подаренной ему матерью.

За первые сутки своей работы Трамп успел подписать ряд важных указов. В частности, он аннулировал 78 решений своего экс-коллеги Джо Байдена, объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, признании существования только двух полов - мужского и женского и о прекращении «государственной цензуры».

#сша #Трамп #помощь #Президент #Внешняя политика #пауза
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