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В США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Виктория Бокий 2025-02-03 01:05:59
© Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Keystone Press Agency Globallookpress

Глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли заявил, что власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в американской столице.

В ночь на 30 января возле вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. Столкновение произошло, когда когда воздушное судно заходило на посадку. После этого пассажирский самолет упал в реку Потомак.

Чуть позже американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что самолет раскололся на две части после столкновения с вертолетом.

На трагедию в Вашингтоне сразу же отреагировали в Кремле. На борту разбившегося судна находились граждане России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам погибших.

#в стране и мире #Самолет #сша #Вашингтон #авиакатастрофа
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