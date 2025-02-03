В США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли заявил, что власти США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в американской столице.

В ночь на 30 января возле вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. Столкновение произошло, когда когда воздушное судно заходило на посадку. После этого пассажирский самолет упал в реку Потомак.

Чуть позже американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что самолет раскололся на две части после столкновения с вертолетом.

На трагедию в Вашингтоне сразу же отреагировали в Кремле. На борту разбившегося судна находились граждане России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам погибших.